Lite tra conviventi a Siracusa, arriva la polizia e trova il 'fumo': denunciato

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, su segnalazione di un uomo di 48 anni, sono intervenuti in via Politi Laudien per una lite tra lo stesso e la sua convivente.

All’arrivo dei poliziotti l’uomo opponeva una strenua resistenza all’ingresso degli stessi all’interno dell’abitazione che, una volta entrati, avvertivano un forte odore di sostanza stupefacente.

A seguito di una perquisizione domiciliare, infatti, venivano rinvenuti 75 grammi di marijuana.

Il quarantottenne è stato denunciato, pertanto, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.