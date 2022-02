Piazze di spaccio a Siracusa, preso in via Cannizzo con 58 dosi di crack

Questa notte, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso di servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo su strada di un giovane di 26 anni in via Bartolomeo Cannizzo.

Il giovane è stato trovato in possesso di 12 grammi di crack, suddiviso in 58 dosi pronte per la vendita al dettaglio e, per tale motivo, arrestato e posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.