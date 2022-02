Bimba scomparsa nel 2019 negli Usa ritrovata: era nascosta in casa

Una bambina scomparsa nel 2019 è stata trovata viva in una stanza segreta nel sottoscala della casa del nonno nello Stato di New York. Lo ha fatto sapere la polizia che sta cercando di ricostruire la vicenda. Paislee Shultis, che ora ha sei anni, è stata ritrovata in un'abitazione nel comune di Saugerties, nella contea di Ulster, dopo una perquisizione. Si trovava in uno spazio "piccolo, freddo e umido" con la sua presunta rapitrice, la madre, Kimberly Cooper, 33 anni, che ora si trova in carcere.