'Sortino al Centro' denuncia: smantellato il Poliambulatorio dell'Asp

"In un paese dove la politica si contraddistingue nel clientelismo, oppure nel falso idealismo, non ha futuro, difatti si gira a vuoto, dentro una spirale negativa dove si è perso l'orientamento, non si sa riprendere un cammino condiviso, dotato di senso e di una meta, positiva e possibile. A Sortino avevamo un Centro Poliambulatorio che ci invidiava tutta la provincia purtroppo pian piano, si sta riducendo al lumicino difatti tutte le seguenti prestazioni: Analisi di Laboratorio, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia e Diabetologia, Nefrologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia e Diagnostica per Immagini, sono oramai un ricordo poiché tantissime sono state eliminate ed alcune funzionano a singhiozzo". A denunciarlo è il presidente di Sortino al Centro, Nello Bongiovanni che aggiunge: "Cosa ancora più grave, che per mancanza di Personale, l’addetto si assenta per svariati motivi, l’ufficio dove si eseguono le prenotazioni per le prestazioni mediche che i cittadini devono fare e l’ufficio che rilascia vari certificati come ad esempio l’esenzione ticket viene addirittura chiuso. Naturalmente non vogliamo cercare capri espiatori, ma di sicuro siamo certi che ci risponderanno che nessuno è responsabile di nulla. E' comunque un dato di fatto che quando non ci sono delle responsabilità oppure dei responsabili s’inizia a perdere l'autonomia e la Libertà di chi si ribella. Il nostro Poliambulatorio ridotto in questo modo nonostante un sindaco votato a furor di popolo ed un Assessore comunale alla Sanità che è uno stimato dirigente dell’ASP di Siracusa, è la cruda realtà di un paese incapace di reagire, e sottomesso agli interessi più forti".