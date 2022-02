Paysafecard vs. PostePay: pro e contro per i casinò e bookmaker inglesi

Nel preciso istante in cui decidi di diventare nuovo membro di un casinò online, prima della registrazione, è bene valutare non solo l’offerta dei bonus. È ancora più importante infatti valutare quali sono i sistemi di deposito e prelievo che la piattaforma mette a disposizione. Di seguito troverai tutte le informazioni relative a due modalità di deposito e prelievo delle vincite che sono molto diffuse per il gioco a distanza in Inghilterra e altri paesi del mondo.

Paysafecard: pro e contro

Partiamo da Paysafecard che è accettata da un vasto numero di bookmaker inglesi e casinò in diversi paesi e non solo perché permette ai giocatori di poter contare su riservatezza e ottima sicurezza, che sono alla base di ogni registrazione. È un modo ideale per evitare le frodi, poiché non è necessario inserire dati personali o relativi a un conto corrente.

E inoltre non è necessario disporre di carta di credito per procedere. Si acquista comodamente presso i punti vendita preposti e si può utilizzare con estrema facilità. Inoltre è la scelta giusta se si vuole contare su una ricarica immediata per il conto di gioco. Bastano pochi secondi, come avviene notoriamente per i portafogli elettronici, e si potrà iniziare subito a scommettere.

Il suo funzionamento è molto simile alle comuni carte prepagate per effettuare i versamenti e quindi delle ricariche di conto. Si potrà iniziare a scommettere su una piattaforma di betting nel giro di poco, senza perdere il minimo entusiasmo. Purtroppo però non permette di trasferire direttamente dei soldi, quindi non potrà essere scelta per prelevare le vincite.

La tecnologia di Paysafecard è apprezzata per un ulteriore motivo: è possibile giocare su casinò online non AAMS, ma anche nelle piattaforme che hanno una licenza AAMS. La sua disponibilità, da questo punto di vista, è davvero globale.

PostePay: pro e contro

Non è da meno PostePay, molto amato per i depositi sulle piattaforme di gioco a distanza con trasferimento immediato. Accedendo direttamente sul proprio account è possibile essere reindirizzati al sito web di Postepay dove bisognerà fornire i dati della propria carta per elaborare il bonifico. Una volta inseriti tutte le informazioni richieste, anche relative alla carta stessa, il saldo sarà reso disponibile senza alcuna commissione addebitata per i depositi. Sono invece previsti dei valori minimi di ricarica e dei limiti che fanno riferimento alla card stessa e agli accordi stipulati.

È da considerarsi come uno degli ottimi metodi di prelievo delle vincite accumulate scommettendo, ma può non essere accettato da tutti i casinò. Per il ritiro dei fondi vinti prevede in media un tempo di elaborazione di circa 24 ore. Ha un piccolo svantaggio: è disponibile solo per i residenti in Italia.

Conclusione

Paysafecard è consigliata per l’assenza di commissioni sulle operazioni svolte, ma prevede un importo minimo di spesa che si aggira intorno ai 5-10 euro. È ideale per coloro che non hanno un conto in banca o una carta di credito: basterà affidarsi a voucher prepagati che sono un modo semplice e protetto per ricaricare il conto. Tutte le ricariche che si acquistano sono associate a un codice PIN da inserire, formato da 16 cifre per fare in modo che in pochi secondi il credito appaia nel conto gioco. È ideale per avere massima tutela della propria privacy, poiché non sarà necessario inserire informazioni di alcun tipo.

Il sistema Postepay si affida invece a una carta prepagata ed è offerta da Poste Italiane. È una soluzione comoda e sicura che garantisce buona velocità: i depositi sono immediati, mentre i prelievi avvengono nel giro di pochi giorni lavorativi. La carta è nominale ma potrà essere intestata anche a chi non dispone di un conto corrente bancario.

Prevede delle piccole commissioni ma è indubbiamente un buon alleato per tutti coloro che amano giocare online volendo spendere poco in termini di commissioni.