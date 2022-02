Travolto da un veicolo sulla Rosolini - Pachino: in ospedale con l'eliambulanza

Un allevatore è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 7 , sulla Rosolini - Pachino. A qualche centinaia di metri dalla Cantina Elorina, l'uomo stava attraversando la strada. E' sopraggiunto un veicolo che non ha fatto in tempo a frenare, travolgendo così il pedone che è stato sbalzato sull'asfalto. Scattato l'allarme, dallo stesso proprietario del mezzo, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e come da protocollo, è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il pedone aveva il volto sanguinante e forse ha battuto la testa impattando sulla strada. Il ferito è stato trasportato al 'Cannizzaro' di Catania.