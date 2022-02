Modica, Liliana Segre cittadina onoraria: mossa elettorale?

Conferire la cittadinanza onoraria di Modica a Liliana Segre, simbolo della memoria della Shoah, è certamente cosa lodevole. Farlo a pochi mesi dalle elezioni regionali sembra, quantomeno, intempestivo e inopportuno per una malcelata e maldestra volontà di strumentalizzare una personalità di tale livello a scopi elettoralistici. Non sarebbe mancata occasione per poter manifestare la stima e la sensibilità della città di Modica alla senatrice a vita, allorché, tanti mesi fa, la stessa finì sotto scorta a causa delle sue battaglie di civiltà. Lo afferma in una nota Maurizio Villaggio, responsabile per la provincia di Ragusa della segreteria dell'europarlamentare Francesca Donato.