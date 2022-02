Covid, nel Ragusano positivi in calo ma c'è un altro morto: è un 86nne

Ancora in calo il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano. Nel rapporto Asp del 16 febbraio i positivi sono 5793: 5715 si trovano in isolamento domiciliare, 78 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. Si registra, però, un nuovo decesso: è morto un 86enne di Modica per cui il numero dei morti sale a 469. Questo il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: Acate 171, Chiaramonte Gulfi 99,

Comiso 552, Giarratana 80, Ispica 354, Modica 868, Monterosso 22, Pozzallo 374, Ragusa 1.340, Santa Croce Camerina 258, Scicli 461, Vittoria 1.146.