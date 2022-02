Prostituzione, 9 donne sanzionate nel Reggino

Nove donne sono state identificate e sanzionate nel territorio di San Ferdinando dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro nell'ambito dei controlli in ottemperanza all'ordinanza del Comune che impone il divieto di prostituzione lungo le strade comunali.

I militari, nell'ambito delle attività svolte, hanno eseguito una serie di specifici controlli nella zona compresa tra la Contrada Focolì e la seconda zona industriale contestando sanzioni amministrative fino a 1.800 euro per la violazione dell'ordinanza comunale.

A cinque donne, inoltre, trovate sprovviste dei dispositivi di protezione individuale, sono state contestate anche inottemperanze alla normativa sulla "certificazione verde" per ulteriori 2.666 euro.