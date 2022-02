Da lunedì riapre a Noto il Centro per l'impiego in contrada Santa Croce

"Da lunedì 21 febbraio riaprirà, come promesso, il Centro per l’Impiego di Noto in contrada Santa Croce, presso lo stabile Inps e Agenzia delle Entrate". Ad annunciarlo è stato il sindaco Corrado Figura.

"E’ stato un lavoro arduo, in quanto al momento del nostro insediamento abbiamo trovato solamente una targhetta inaugurata e un

pre - contratto svantaggioso economicamente per il Comune di Noto - dice il primo cittadino - deliberato dalla vecchia Giunta Comunale (neanche Cetto La Qualunque avrebbe saputo fare peggio). Abbiamo provveduto, quindi, al sollecito per la consegna dei lavori dei locali del CPI e, inoltre, abbiamo modificato il contratto, con deliberazione della Giunta Comunale di Noto n. 2 del 7 Gennaio 2022, eliminando gli articoli economicamente lesivi per la nostra Città".

Il Centro per l’Impiego di Noto sarà attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì pomeriggio dalle 13 alle 17.