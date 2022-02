Francofonte, un anno e 9 mesi ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato 46enne destinatario di un ordine di esecuzione per espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso la Corte di Appello di Catania.

L’uomo, che fino al 2010 ha posto in essere reiterati maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio, all’epoca dei fatti minorenne, dovrà espiare una condanna ad un anno e nove mesi di reclusione.

L’arrestato, al termine delle prescritte formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio per ivi permanere in regime alternativo della detenzione domiciliare.