Titolare di un negozio positivo al covid 19: denunciato a Vittoria

Il titolare di un esercizio commerciale di Vittoria positivo al Covid che andava regolarmente al lavoro, violando la quarantena e servendo i clienti, è stato denunciato per diffusione epidemiologica da militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Ragusa.

Uno dei dipendenti presenti al momento del controllo era sprovvisto di Green pass, ed è stato sottoposto a una sanzione da 1.500 euro.

Il locale è stato chiuso per permettere alle autorità competenti di procedere alla sanificazione degli ambienti. Nei confronti del titolare la Guardia di finanza ha emesso anche una sanzione di 1.000 euro per la mancata vigilanza sul rispetto della normativa anti Covid da parte del suo dipendente.