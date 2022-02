E' senza il Green pass, prima urla poi danneggia un tram a Palermo

Nuova rissa a Palermo e nuovi danneggiamenti sul tram della Linea 1 che dalla stazione centrale porta a Brancaccio. La dinamica ha visto coinvolto un passeggero che viaggiava sprovvisto di Greenn Pass. Di conseguenza il vigilante del mezzo ha intimato all’uomo di lasciare il Tram. Ma alle parole del vigilante sono seguite scene di un copione già visto, ovvero urla e proteste sfociate in rissa.

l passeggero era già noto alle forze dell’ ordine per la stessa infrazione. Era stato, infatti, già denunciato nei giorni scorsi poiché ai controlli, risultava sprovvisto di green pass e senza biglietto.

Il passeggero anche in questo episodio, ha inveito contro il vigilante che gli aveva chiesto di scendere, come previsto nel rispetto delle normative anti Covid-19. Vedendosi costretto a scendere dal mezzo pubblico, l’uomo ha bloccato per lunghi minuti la corsa del tram, creando numerosi disagi alla viabilità e agli altri passeggeri del mezzo. Inoltre, una volta sceso si e’ messo davanti al mezzo e ha danneggiando il parabrezza e i tergicristalli del Tram della Linea 1.

Grazie alle immagini delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza, i carabinieri di Palermo hanno accertato che si trattava della stessa persona denunciata alcuni giorni fa per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.