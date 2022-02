Rossana Cannata (Fdi): "Toccherà a Pachino il quarto ospedale di Comunità"

Nonostante l'amministrazione Petralito abbia voltato le spalle a Fratelli d'Italia, non rispettando i patti della vigilia, la parlamentare all'Ars, Rossana Cannata, continua spendersi per Pachino.“ La città deve avere il suo ospedale di comunità, il quarto in provincia di Siracusa”. Lo dice Rossana Cannata, parlamentare all'Ars di Fratelli d’Italia, la quale, nel corso di un’audizione in commissione Sanità, in merito al piano sanitario siracusano da attuare con i fondi Pnrr, alla presenza dell’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, ha avanzato l’iniziativa di implementare il numero di ospedali di comunità previsti nel Siracusano, inserendone uno proprio a Pachino, oltre a un altro nella zona montana.

Una richiesta che l’assessore Razza aveva prontamente affermato di esaminare secondo i parametri previsti. La conferma si avrà martedì in sesta commissione all’Ars, ma la deputata di Avola è ottimista: “Ho avuto un’interlocuzione sull’argomento con l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza- spiega - il quale, in riferimento all’impegno preso proprio pochi giorni fa, mi ha assicurato che in provincia di Siracusa verrà inserito un quarto ospedale di comunità”.

Rossana Cannata conclude: “Si tratta di un importante obiettivo, frutto di una virtuosa sinergia e una proficua interlocuzione che abbiamo sempre mantenuto con l’assessore regionale della Salute, per ottenere un’implementazione dei servizi sanitari del Siracusano, con particolare riferimento a territori che, come Pachino, da tempo lamentano criticità e carenze".