Solarino, finti operai dell'Enel in giro per il paese: attenzione alle truffe

A Solarino, piccolo centro della provincia di Siracusa, si aggirerebbero alcuni truffatori. Cercano di carpire la buona fede delle persone anziane, con la scusa del caro bollette. Sono stati visti nelle strade di Solarino, finti operai Enel, con tanto di abbigliamento da lavoro bussare nelle case delle persone. Si sarebbero presentati con la scusa di dovere aggiornare i contatori.

A tal proposito il Punto Enel di via Magenta a Solarino scrive sulla pagina social di non avere dato alcun incarico a chichessia, nè per l'aggiornamento dei contatori, nè per altri servizi inerenti l'energia elettrica. Si tratterebbe, comunque di malintenzionati disposti a carpire la buona fede dei cittadini, pur di potere accedere nelle loro abitazioni. Per evitare incontri spiacevoli, è preferibile chiamare al numero di emergenza che è il112.