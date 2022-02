Fillea Cgil di Catania: in liquidazione i debiti della Fratelli Costanzo

"I liquidatori della 'Fratelli Costanzo Spa', con riferimento al fallimento della meta' degli anni '90 stanno procedendo alla liquidazione del debito iscritto a passivo nei confronti dei lavoratori". Lo rendono noto la Fillea Cgil Sicilia e la Fillea Catania. "E' possibile, data la durata della procedura - aggiungono i sindacati - che per una parte di questi creditori sia necessario l'intervento di eventuali eredi. Al momento, quasi 500 aventi diritto non hanno ancora fornito alla procedura i dati necessari per potere poi procedere all'incasso delle somme".