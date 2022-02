Busta con proiettili e santino sacro alla sindaca di Montevago La Rocca Ruvolo

Una busta contenente due proiettili è stata recapitata oggi al sindaco di Montevago e presidente della commissione Salute dell'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo. La busta, con all'interno anche un santino della Madonna delle lacrime e una foto di Papa Francesco con una bimba in braccio, è stata consegnata dal portalettere questa mattina al comune dell'Agrigentino. Il sindaco, oggi pomeriggio, dopo avere visto il contenuto della busta ha denunciato il fatto ai carabinieri della locale stazione.

"Il costante e proficuo impegno politico della collega onorevole Margherita La Rocca Ruvolo non sarà minimamente scalfito e scoraggiato dal vile gesto perpetrato nei suoi confronti". Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia,Riccardo Gallo, interviene a seguito dell'intimidazione subita dalla presidente della Commissione Sanità all'Assemblea Regionale siciliana, commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo.

Gallo aggiunge: "A nome mio e di tutta Forza Italia agrigentina rivolgo un forte abbraccio di solidarietà all'amica Margherita, rinnovandole stima, fiducia, ed incoraggiandola a proseguire il proprio lavoro nell'interesse delle comunità rappresentate.

Purtroppo in Sicilia l'incarico politico e amministrativo è ancora oggetto di tentativi di condizionamento che, respinti, si trasformano in minacce e intimidazioni. L'onorevole La Rocca Ruvolo, con la quale abbiamo condiviso tante iniziative di governo, ha tutte le doti umane e le capacità per reagire e riprendere il cammino ancora con maggiore determinazione, verso i migliori traguardi possibili".