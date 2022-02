Torino, i canottieri del Club Nautico Paradiso di Messina protagonisti alla Gran Fondo "D'inverno sul Po"

Si è svolta, a Torino, la competizione internazionale di Gran Fondo di canottaggio “D’inverno sul Po”, organizzata dalla società Canottieri Esperia.

Una regata storica, arrivata ormai alla 39^ edizione, che si è snodata lungo un percorso di cinque chilometri sul fiume del capoluogo piemontese e che ha visto coinvolti circa 3.000 atleti, 140 società, di cui 32 straniere.

Messina è stata degnamente rappresentata da sette atleti del Club Nautico Paradiso che si sono preparati a lungo per la competizione che li ha visti confrontarsi con atleti esperti provenienti da tutta Italia ed Europa.

I canottieri del C. N. "Paradiso" si sono distinti con ben due medaglie di bronzo, la prima conquistata dalla campionessa e coach Serena Lo Bue nel 4X categoria Senior, insieme alla Canottieri “Amici del Fiume”, la seconda ottenuta da Giovanni Arrigo e Nicola Bonanno nel 2X categoria Master.

Un ottimo piazzamento, inoltre, hanno ottenuto gli atleti Sergio Azzolina, Marco Giunta, Francesco Lo Bue e Aldo Ruta che si sono messi in evidenza nel 4X Senior.

I componenti del Club Nautico Paradiso, rientrati nella città dello Stretto, insieme ai propri compagni di squadra e ai coach Emanuele Passalacqua e Serena Lo Bue, continueranno ad allenarsi per preparare la prossima regata regionale che li vedrà presenti a Poma il prossimo 6 marzo.