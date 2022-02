A Modica l'anteprima nazionale dell'antico Carnevale della Contea

Domenica 6 Marzo alle ore 18.00 andrà in scena al Teatro Garibaldi di Modica l’anteprima nazionale dello spettacolo a cura di Margherita Peluso: L’Antico Carnevale della Contea di Modica, tratto dall’omonimo testo di Serafino Amabile Guastella. Prodotto dalla Fondazione Garibaldi col Patrocinio Del Comune di Modica è un omaggio che l’attrice e regista ha voluto dedicare a uno dei più attenti e geniali studiosi e autori di tradizioni popolari siciliane. L’artista ha saputo offrire un suggestivo scorcio dei diversi significati che la festa del Carnevale portava con sé, quando prepotentemente irrompeva nelle case, nelle strade e nella vita di una Modica di fine ‘800.

In questo lavoro Margherita Peluso dà prova delle sue sperimentazioni artistiche ereditate dalle diverse esperienze internazionali e studi antropologici che l’hanno fatta evolvere da attrice di cinema, televisione e teatro a operatore artistico-culturale a tutto tondo, capace di portare sul palco l’interdisciplinarietà delle arti dove musica, poesia e arti figurative prendono vita grazie anche all’interpretazione e immedesimazione degli attori coinvolti. Uno spettacolo nello spettacolo, dove il teatro diviene rappresentazione del teatro stesso e del ruolo sacrale e centrale che ricopre.

Filo conduttore dell’intero spettacolo è il rito del Carnevale come momento di stacco, di profondo divertimento e di sovversione dell’ordine che lascia posto al nuovo. Qui gli Jàbbu, i ‘Nnivinaggi e gli Sciuoggilingua (tutte espressioni tipiche del dialetto siciliano per indicare scherzi, scioglilingua e modi di dire) e i canti tipici, i giochi carnevaleschi fanno da sfondo alle Maschere, create appositamente dall’artista Pamela Vindigni (Artisti Associati Matt’Officina) che descrivono accuratamente le incarnazioni siciliane dei personaggi tradizionali della Commedia dell’Arte.