Ragusa, locali comunali concessi in comodato gratuito al Tribunale

Il Comune di Ragusa ha concesso in comodato d’uso gratuito al Ministero della Giustizia, per essere utilizzati dal Tribunale di Ragusa, i locali del complesso immobiliare Centro Polifunzionale di Carmine Putie di proprietà del Comune, ubicato in via Maiorana, a fianco dello stesso Palazzo di Giustizia. A sottoscrivere il contratto al Comune sono stati il Sindaco Peppe Cassì ed il Presidente facente funzioni del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Panebianco, delegato dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria. I locali del Centro polifunzionale “Carmine Putie”, composti da quattro unità immobiliari, vengono concessi al Tribunale di Ragusa per cinque anni e dovranno essere destinati a sede degli Uffici Giudiziari per consentire una funzionale sistemazione del personale addetto all’Ufficio del processo.