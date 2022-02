Marina di Ragusa, al porto "rimpatriata" tra amministratori comunali e diportisti

Dal Nord Italia al Canada, dall'Australia alla Germania, alla Spagna. Marina di Ragusa è il paese di tanti paesi. I cittadini del mondo che hanno eletto la frazione marinara iblea come propria dimora hanno incontrato questa mattina il sindaco di Ragusa Peppe Cassì al Porto Turistico Marina di Ragusa. Una comunità integrata, trasversale, formata da centinaia di diportisti che hanno fatto degli Iblei la propria casa, ma anche da chi risiede nei campeggi, o chi ha acquistato o affittato una casa nella frazione marinara. Turisti, diportisti, camperisti in modo cospicuo hanno eletto Marina di Ragusa e il suo circondario come luogo di villeggiatura e svernamento. L'incontro si è svolto negli spazi del Porto Turistico.