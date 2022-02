Rosolini, sindaco blocca ripetitore da piazzare vicino ad una scuola

Nessuna antenna a pochi passi dal plesso scolastico Sant'Alessandra. Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, con un'ordinanza, ha vietato l'installazione di un ripetitore per la telefonia mobile nella zona del Palazzetto dello sport, a 120 metri di distanza dalla scuola. "Non sono contro la tecnologia, ma prima di ogni cosa va garantita la salute dei cittadini. In questo caso mi preme tutelare i bambini che non possono stare sotto l'ombrello di un'antenna. Alla società che si è presentata più volte a Rosolini - afferma il sindaco - ho dato la mia disponibilità ad installare questa antenna lontano da luoghi sensibile e pericolosi per la salute della gente. Ho dato quattro opzioni, scegliendo aree non attaccate al centro abitato. Se hanno intenzione di eseguire questi lavori, lo facciano, ma senza mettere a rischio l'incolumità dei miei concittadini".