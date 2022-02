I Comuni di Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in "zona arancione" da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo.

Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti.