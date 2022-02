Migranti, 247 arrivati a Pozzallo con la Ocean Viking: 54 sono minori

E' approdata nella banchina del porto commerciale di Pozzallo, la nave umanitaria della Ong Sos Mediterranee, Ocean Viking con a bordo 247 migranti, tra cui 54 minori .

Ad attenderli la macchina dell'accoglienza predisposta dalla prefettura di Ragusa che ha dato il via alle operazioni di sbarco.

Dopo un primo triage sanitario i migranti, tutti in buone condizioni di salute, saranno trasferiti nelle strutture dell' hotspot di Pozzallo mentre i minori non accompagnati andranno nella struttura di contrada Cifali nel comune di Comiso. In banchina nel porto di Pozzallo anche la nave quarantena "Azzurra".

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna ha ribadito "la necessità di inserire tra le priorità del Governo nazionale il problema dell'immigrazione".