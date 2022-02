Ragusa Ibla, al Teatro Donnafugata spettacoli per i piccoli con "“Hansel, Gretel e il segreto della strega”,

Duplice appuntamento domenica 20 febbraio al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, primo turno alle ore 17,00 e secondo turno alle ore18,30, per “Hansel, Gretel e il segreto della strega”, testi e regia di Iridiana Petrone, con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato, musiche originali di Giuseppe Nicolosi, scene di Ermelinda Nuzzarello, costumi di Concetta Cannizzaro, organizzazione generale di Fabio Navarra. Lo spettacolo è una produzione dell'associazione culturale Nave Argo. Età consigliata dai tre anni in sù. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3342208186 o visitare il sito www.teatrodonnafugata.it. Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Donnafugata dei piccoli”, dedicata ai piccoli spettatori.