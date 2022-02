Modica, Liliana Segre cittadina onoraria: una nota dell'Anpi

Sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria di Modica alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e tuttora impegnata a combattere antisemitismo e discriminazioni di ogni genere, si registra una nota dell'Anpi provinciale. Il presidente, il senatore Gianni Battaglia, esprime "la propria adesione e apprezzamento per l’iniziativa assunta -da un gruppo di donne e cittadini di Modica – e invita i Consiglieri Comunali di Modica a votare all’unanimità l’assegnazione della cittadinanza a Liliana Segre, riconosciuta come una delle più significative testimonianze della tragedia dell’Olocausto, lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti e dei fascisti. La cittadinanza onoraria, il cui riconoscimento eccezionale ad una personalità che si è distinta in una particolare attività, riteniamo possa rappresentare il comune sentire della città di Modica, che richiama e rafforza la tradizione democratica e antifascista della città. Oggi più che mai tale auspicabile decisione acquisisce anche un alto valore politico e sociale di condanna di quei comportamenti neofascisti che inquinano la vita del Paese, e rappresenta un forte sostegno a Liliana Segre, costretta da due anni, a seguito di vergognose minacce, a vivere sotto scorta".