Italia-Repubblica Ceca: ripartono le relazioni internazionali tra i due Paesi

Incontro-confronto all'Ambasciata della Repubblica Ceca tra l'Ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia, Hana Hubackova, e il Senatore Gianmauro Dell'Olio e l'Onorevole Francesca Galizia, entrambi presidenti rispettivamente della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Repubblica Ceca dell'Unione Interparlamentare (IPU) e dell'Associazione Interparlamentare d'Amicizia Italia-Repubblica Ceca. Presenti anche i parlamentari Nicola Acunzo, Roberto Caon, Michele Gubitosa, Manfredi Potenti e Antonio Tasso.

“Dopo la lunga pausa Covid ripartono le relazioni internazionali che vedranno impegnati l’Italia e la Repubblica Ceca nel promuovere l'interscambio di idee e protocolli al fine di favorire e potenziare tra loro i legami d'amicizia e di solidarietà”, così in una nota scritta dichiarano Dell’Olio e Galizia.

“Oggi, dunque, abbiamo battezzato la rinascita di un nuovo dialogo tra i due paesi all’insegna delle buone relazioni non solo politiche ma anche economiche e socio-culturali.

In vista anche della prossima presidenza della Repubblica Ceca ci siamo confrontati su quelli che potranno essere i prossimi passi da compiere insieme. Abbiamo l’impazienza e l’entusiasmo di avviare e realizzare presto attività progettuali ed eventi che comporteranno un consolidamento dei rapporti internazionali tra i due paesi europei”, aggiungono il senatore e la deputata.

“Per quanto apparentemente diverse l’Italia e la Repubblica Ceca hanno spesso rivelato importanti affinità tanto sul versante turistico, quanto su quello culturale, economico e commerciale. L‘interscambio tra i due Paesi è stato, infatti, in crescita fino a prima del COVID. Ci auguriamo, pertanto, di tornare a realizzare presto stimolanti attività bilaterali”, conclude il Console onorario della Puglia, Riccardo Di Matteo, segretario dell'Associazione Interparlamentare d'Amicizia Italia-Repubblica Ceca.