Scicli, verso le elezioni amministrative: Caterina Riccotti candidata a sindaco

L’ex vice sindaco di Scicli, Caterina Riccotti, correrà per la poltrona di sindaco alle prossime elezioni amministrative. Caterina Riccotti è supportata da Italia Viva, Partito Socialista e Strat Scicli. “Dopo aver a lungo partecipato a vari tavoli di confronto – afferma, tra l'altro, il documento con cui si lancia la candidatura - abbiamo deciso di portare avanti scelte progettuali importanti per il futuro della città, giungendo ad una sintesi che riteniamo valida, coraggiosa e concreta: la candidatura a sindaco di Caterina Riccotti”. Alla candidatura a sindaco di Riccotti è stata affiancata la figura di Marianna Buscema in qualità di vicesindaco.

Con la candidatura di Caterina Riccotti sono 4 i candidati a sindaco: Mario Marino, Giorgio Vindigni, Giovanni Venticinque e Caterina Riccotti. Potrebbe esserci un quinto candidato espressione della lista "Civici e Progressisti".