Palermo travolgente al 'Barbera': partita senza storia e 5 gol alla Turris

Il Palermo travolge la Turris, riscatta la batosta di Foggia e si rilancia in zona play-off. Al "Barbera" i rosanero di Silvio Baldini vincono 5-0 grazie all'iniziale autorete di Sbraga e ai gol di Floriano, Brunori, Luperini e Soleri. Momento buio per i campani che rimediano la quinta sconfitta consecutiva. Partita senza storia e già dopo una quarantina di secondi Perina respinge una conclusione di De Rose da fuori. All'8 ottimo scambio tra Floriano e Brunori e la conclusione dell'attaccante si stampa sul palo alla sinistra del portiere. Al 10' il Palermo in vantaggio: Lancini prova a innescare Brunori con un lancio lungo da 60 metri, il difensore della Turris Sbraga anticipa l'attaccante rosanero provando un retropassaggio di testa che scavalca il portiere nel frattempo uscito dai pali. Al 25' Luperini serve in area Floriano che conclude debolmente. La Turris si fa vedere al 35' con un calcio di punizione di Loreto che Pelagotti respinge in angolo. Al 36' Floriano prova un pallonetto che Perina mette in angolo. Al 44' il raddoppio: Floriano salta due avversari, mette in mezzo per Lancini che da due passi fallisce l'occasione, la palla torna a Floriano che da distanza ravvicinata insacca.

Nella ripresa all'8' il Palermo fa tris Con il solito Brunori che lanciato con precisione da De Rose infila Perina. All'11' il 4-0:

sinistro di Damiani in area, Perina respinge corto e Luperini insacca da pochi passi. Al 27' la Turris resta in dieci per il rosso diretto a Longo che colpisce Lancini al volto a palla lontana. Al 30' è Perina a negare la gioia del gol a Felici. Al 45' il 5-0: colpo di testa di Lancini, Perina respinge e Soleri insacca.