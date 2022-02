Catania in campo è più forte dei suoi guai: battuta la Virtus Francavilla per 1 - 0

Il Catania in campo è più forte dei suoi guai societari. Così al 'Massimino' mette sotto pure la Virtus Francavilla. Il gol partita porta la firma del giovane catanese Kevin Biondi.

Oltre 5000 spettatori salutano il secondo successo consecutivo della formazione di Baldini, sempre più convinta dei propri mezzi, dopo la trasformazione tattica che ha conferito equilibrio e tenuta difensiva.

La Virtus Francavilla, imbattuta da 8 gare, si fa viva soltanto in avvio con Tchechoua, poi viene sopraffatta dal Catania, che già nel primo tempo ha due nitide occasioni da gol con Simonetti (colpo di testa a fil di palo) e Biondi (conclusione fermata da Nobile a pochi centimetri dalla linea di porta).

La svolta del match matura al 55', quando il neo entrato Russini da sinistra offre a Biondi l'assist del gol vittoria, il numero 10 lo sfrutta con una precisa conclusione di destro. Albertini per due volte sfiora il raddoppio, mentre il portiere del Catania Sala è inoperoso. Martedì sera al Massimino arriva la Paganese, ma l'attenzione dei tifosi è rivolta al 4 Marzo data dell'ipotetica vendita all'asta del club rossazzurro.