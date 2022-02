Modica, la Tac dell'ospedale sempre guasta: ci guadagna solo l'assistenza tecnica

Continua a funzionare a singhiozzo la Tac dell’ospedale Maggiore di Modica. Il fermo della essenziale apparecchiatura ha una cadenza mensile e si protrae per almeno due settimane in attesa dell’intervento tecnico. Quando la Tac del “Maggiore” non funziona si deve ricorrere a quella dell’ospedale “Busacca” di Scicli, nuova e acquistata di recente. Ma la sua utilizzazione comporta un costo non indifferente, soprattutto quando bisogna ricorrere alla reperibilità del personale sanitario e infermieristico, specie di notte. A questi costi bisogna, naturalmente, aggiungere quelli destinati alle periodiche riparazioni: operazioni antieconomiche per le casse della Regione e dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Ma, di questo, nessuno, stranamente, sembra preoccuparsi. In poche parole, a guadagnarci sembra essere solo l'assistenza tecnica. Senza considerare il fatto che i ritardi di natura pratica e logistica potrebbero avere effetti negativi sulla rapidità dei soccorsi. Una situazione inspiegabile quando si parla di servizi sanitari offerti da un ospedale come il “Maggiore” di Modica che abbraccia una utenza di oltre 150.000 abitanti nei comuni della zona orientale del Ragusano e in alcuni del Siracusano come Rosolini, Avola e Pachino.

A quanto è dato sapere da fonti ospedaliere l’iter per l’acquisto della nuova Tac destinata all’ospedale modicano sarebbe iniziato più di due anni fa. Un tempo biblico che trova ben poche giustificazioni. A meno che non ci sia la volontà di danneggiare l’ospedale modicano a favore di altre strutture del territorio “protette” da qualche personaggio politico.