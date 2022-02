Floridia, iniziati i lavori per l'illuminazione a led nell'area del 'Circuito'

"Non più zone al buio nel territorio di Floridia e maggiore sicurezza per i cittadini". E' tra le priorità del sindaco Marco Carianni che sta cercando di dare un decoro alla città.

"Abbiamo appena iniziato il passaggio dei nuovi cavi nella zona del piano Agrigola, dietro il liceo Scientifico, comunemente chiamata “circuito”, al fine di illuminarne almeno i tratti dove insistono le abitazioni, installando un impianto a led che sostituirà, dove presente, il vecchio impianto a luce calda, aggiungendo qualche telecamera - afferma Carianni -

Buona parte dell’area, oggi, è al buio e noi riteniamo sia doveroso intervenire per scoraggiare i furti, che si sono frequentemente registrati, gli incendi e l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere. Ne rimarrà una ulteriore parte da illuminare e, precisamente, quella dove mi pare non insistano abitazioni e vi assicuro che lo farò immediatamente appena possibile. Purtroppo L’intervento è stato finanziato con delle economie che abbiamo avuto da interventi di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico che abbiamo fatto negli ultimi mesi e, la loro esiguità, non ci ha consentito di fare tutta l’area che, certamente, ha bisogno di attenzione come tutte le aree della città che, mi dispiace dirlo, sono state abbandonate per troppo tempo. Noi intendiamo illuminare quante più contrade periferiche possibili: da quelle più prossime al centro urbano a quelle più distanti".