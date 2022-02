Modica corsaro al De Simone di Siracusa (2 a 0): Gatto e Kebbeh affondano il Priolo, Incatasciato para un rigore

Il Modica si aggiudica l'anticipo del campionato di Promozione a spese del Priolo battuto, 2 a 0, al De Simone di Siracusa. Il match si è giocato a porte chiuse per disposizione della Questura di Siracusa. I rossoblù modicani cominciano alla grande: dopo poco più di un minuto il centravanti Kebbeh viene atterrato nell'area priolese, l'arbitro non ha dubbi e assegna il rigore trasformato da Nicola Gatto. Il raddoppio arriva al 33' con Kebbeh particolarmente ispirato. Nella ripresa la partita potrebbe riaprirsi ma, al 18, ci pensa il portiere modicano Incatasciato a lasciare le cose come stanno parando un penalty assegnato al Priolo. Il Modica controlla il match e porta a casa tre punti preziosi in chiave play off.

Priolo Gargallo 0

Modica Calcio 2

Marcatori: 1' Gatto (rigore), 33' Kebbeh

Priolo Gargallo: D'Alessio, Cassia, Mendoza (9' st Bonaccorso), Spoto, Costa (34' st Wally), Argentino,Vasile (14' st Zabatino), Giarratana, Germano, La Mesa, Anfuso. A Disp: De Luca, Aprile, Curcio, Micieli, Scariolo, Cannarella. All. Pippo Zarbano.

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Butera, Misseri (16' st Tripoli), Basile, La Cognata, Genovese (40' st Pitino), Gatto, Agodirin (1'st Drago), Pellegrino, Kebbeh (21' st Carpinteri). A Disp: Incorvaia, Spadaro, Caruso, Abbate, Colombo. All. Giancarlo Betta.

Arbitro: Fabio Caruso di Palermo.

Assistenti: Orazio Fazio e Emanuele Finocchiaro di Acireale.

Note: 11' st Incatasciato para un rigore a Giarratana. 15' st espulso Giarratana per gioco violento su Genovese.

Pronti via e il Modica Calcio passa subito in vantaggio. Le lancette del cronometro non hanno ancora completato il primo giro, quando Pellegrino recupera palla a centrocampo e serve Gatto che vede il movimento sulla sinistra di Kebbeh e lo serve. L'attaccante gambiano entra in area, con una finta salta Costa che lo stende, l'arbitro senza alcuna esitazione indica il dischetto e assegna il calcio di rigore al Modica. Dagli undici metri Gatto batte D'Alessio che intuisce l'angolazione di tiro, ma la palla sbatte sul palo e finisce in rete.

Il Priolo accusa il colpo e il Modica cerca il colpo del k0. Al 7' Genovese, sulla destra entra in area dal lato corto e scarica per Kebbeh che colpisce male e l'azione svanisce. Al 20' Musso crossa al centro per Agodirin che spalle alla porta serve Gatto il cui tiro finisce a lato.

Al 33' arriva il raddoppio con una bella azione in ripartenza che impegna tutto il reparto di prima linea rossoblù. Agodirin di testa recupera palla a centrocampo e serve a destra Genovese che con un tocco di prima serve a sinistra Kebbeh, il numero 11 modicano controlla, avanza e giunto al limite “fredda” D'Alessio con un tiro che s'insacca sotto la traversa.

Il Priolo prova a reagire e al 35' ci prova con un tiro dalla distanza di Spoto che finisce a lato di poco alla destra di Incatasciato.

Al 40' batti e ribatti in area del Priolo con Genovese che prova la conclusione in rovesciata con palla che si perde alta sulla traversa.

Si va così al riposo con il Modica avanti di due reti.

Nel secondo tempo Betta lascia negli spogliatoi Agodirin (per lui problema a una caviglia) e manda in campo Drago, mentre il Priolo sposta in avanti il baricentro del gioco per cercare di rientrare in partita e l'occasione si presenta al 11', quando La Mesa entra in area dalla sinistra, entra in contatto con Musso e rovina a terra. Anche stavolta l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Giarratana che calcia forte, ma centrale con Incatasciato che riesce a deviare con i piedi.

Al 15' il Priolo resta in dieci. Giarratana entra in maniera violenta su Genovese e l'arbitro gli sventola sotto il naso il cartellino rosso, mandandolo anzitempo sotto la doccia.

Il Modica gestisce agevolmente il gioco e contiene le offensive del Priolo che ha un maggiore possesso palla. L'ultimo brivido della gara arriva al 39', quando Zabatino lavora un buon pallone e serve a limite Wally il cui tiro si stampa nel sette alla sinistra di Incatasciato e finisce sul fondo.

Poi dopo 4' di recupero l'arbitro decreta la fine con il Modica di Giancarlo Betta, che conquista tre punti pesanti in chiave play off e può concentrarsi per il recupero di mercoledì contro il Gela FC in programma alle 15 al “Vincenzo Barone”.

“Abbiamo disputato un buon primo tempo – dichiara a fine partita Giancarlo Betta - un po' meno il secondo tempo, dove ci è mancata la fisicità di Agodirin in avanti. Tuttavia – continua – abbiamo gestito bene le fasi del gioco rischiando solo sul calcio di rigore e sul finire con il tiro che ha scheggiato la traversa. Ora resettiamo tutto e prepariamo la gara con il Gela di mercoledì perchè sarà una sfida importante contro una squadra tra le più forti del girone”.