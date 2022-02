Modica, quel vicolo davanti al Duomo da intitolare a Franco Ruta: completato l’iter burocratico

E’ stato completato in questi giorni l’iter relativo all’intitolazione a Franco Ruta del vicolo che, difronte al Duomo di San Pietro, vede nascere, da oltre un secolo, l’inarrivabile cioccolato della Dolceria Bonajuto di Modica. Un riconoscimento dovuto al “papà” di quel cioccolato diventato icona e ambasciatore della Città in tutto il Mondo. Una vera e propria “missione” frutto dell’intelligenza e delle intuizioni di un personaggio che Modica non dovrebbe mai smettere di ricordare e ringraziare. Il dossier sull’imprenditore modicano, stilato dall’Associazione Franco Ruta, in questi anni ha fatto la spola tra il Comune di Modica e la Prefettura di Ragusa. Ora che c’è l’atteso “disco verde” quale migliore occasione del sesto anniversario della morte di Franco Ruta, lunedì 21 febbraio 2022, per apporre, su quel vicolo, una targa con il nome di un uomo che ha dato tanto alla sua Città e che, in quel vicolo, è stato anfitrione di personaggi della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria.