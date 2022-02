Luigi Helg nominato presidente del 'Dipartimento commercio" dell'Udc

Luigi Helg, nato a nel capoluogo siciliano il 17 ottobre 1970, è stato nominato presidente del "Dipartimento Commercio" del partito a Palermo. Il nuovo esponente centrista, imprenditore noto e stimato in città e titolare di una storica tabaccheria sita in Via Regione Siciliana, vanta oltre un decennio di esperienza da libero professionista in qualità di agente di commercio. Fervido attivista e molto attento alle criticità sociali, economiche e logistiche sul territorio, Luigi Helg è già stato candidato alla Quinta Circoscrizione del Comune di Palermo nel 2017. Presidente della Poggio Ridente S.R.L., società che opera nell'ambito del servizio idrico, Helg riproporrà la sua candidatura al Consiglio della Quinta Circoscrizione cittadina nella lista dell'Udc nella prossima tornata elettorale. Il coordinatore cittadino del movimento centrista a Palermo, Andrea Aiello, esprime la sua soddisfazione.

"In linea con quanto fatto finora, siamo lieti di rendere nota un'altra adesione di assoluto pregio in seno all'organigramma del partito. Luigi Helg costituisce un profilo di notevole spessore umano e professionale, come evidenziato dall'incommensurabile patrimonio di stima e fiducia di cui gode da parte dei suoi concittadini. Lui si identifica e condivide incondizionatamente i principi democratici, moderati e liberali alla base del nostro progetto politico. Helg rappresenta il candidato ideale per il Consiglio della Quinta Circoscrizione del Comune di Palermo, vanta già un'esperienza proficua da attivista sul territorio e conosce perfettamente problematiche ed impellenze che avversano quotidianamente quell'area della città". Un plauso giunge anche dal vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra.

"Luigi Helg è un fiero esponente della Palermo che lavora, produce, si spende per il bene della collettività. La nomina a presidente del "Dipartimento Commercio" dell'Udc nel capoluogo siciliano è un riconoscimento legittimo per un nostro concittadino che ha mostrato lungimiranza, visione e brillantezza in ambito imprenditoriale. Spesso l'assenza di confronto tra istituzioni e commercianti mortifica investimenti e sacrifici di esercenti e comparto produttivo, con un inevitabile riverbero rovinoso su indotto ed economia locale. Luigi Helg, in virtù di raziocinio, spessore ed esperienza nel ramo, può costituire un collettore virtuoso in grado dare voce e sostanza ad esigenze e criticità di commercianti ed imprenditori palermitani. La candidatura di Helg al Consiglio della Quinta Circoscrizione cittadina è la logica conseguenza dell'eccellente lavoro da lui svolto sul territorio, riconosciuto e testimoniato dall'apprezzamento convinto che il suo profilo riscuote in città sul piano umano e professionale".