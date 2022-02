Venti di guerra in Ucraina, si spara a Donbass: già 40 mila profughi

Si continua a sparare nel Donbass dove nella notte sono avvenuti diversi bombardamenti e si sentono continui colpi di mortaio. I separatisti filo-russi nell'est dell'Ucraina chiamano la popolazione alla 'mobilitazione generale', chiunque sia in grado di prendere un'arma in mano, gli altri si mettono in cammino verso la vicina Rostov: anziani, donne e bambini.

Secondo i media russi sarebbero già circa 40mila i profughi fuggiti. E' Alexander Chupriyan, ministro ad interim per le situazioni di emergenza a comunicare l'esodo. "Più di 40mila persone, che hanno dovuto lasciare le regioni limitrofe, sono arrivate in Russia. A questo punto sono ospitate principalmente in 92 centri di accoglienza temporanea", ha detto.

La Tass riferisce che 950mila residenti del Donbass hanno richiesto la cittadinanza russa, mentre oltre 770mila l'hanno già ottenuta, numeri forniti dal deputato della Duma di stato della regione di Rostov, Viktor Vodolatsky afferma che "persone continuano a rivolgersi ai servizi di migrazione e a scrivere domande per ottenere la cittadinanza russa".

Cinque edifici sarebbero stati distrutti nell'area delle autoproclamate repubbliche separatiste. Due civili sono morti nella Repubblica popolare di Lugansk "a seguito del tentativo delle forze armate ucraine di sfondare vicino al villaggio di Pionerskoye, a 7 km dal confine con la Russia", lo rende noto un portavoce della Milizia popolare dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk.

Tutto questo succede ancora, mentre oggi a Kiev si celebra l'anniversario della rivolta di piazza Maidan che nel 2014 impresse al Paese la svolta filo-occidentale. Svolta che divide ancora profondamente la popolazione tra filorussi e ucraini filo europeisti.

Ieri il ministro ucraino degli interni ha rischiato di rimanere colpito da una granata scoppiata a pochi metri da lui e due soldati ucraini sarebbero rimasti uccisi dai mortai. Ma si incrociano le accuse per le decine di violazioni del cessate il fuoco degli ultimi giorni tra separatisti filorussi e forze ucraine. Violazioni che disattendono l'accordo di Minsk del 2014.

Oggi è il giorno del colloquio telefonico tra il presidente francese Macron e il presidente russo Putin, in corso da mezz'ora. I due si erano visti qualche giorno fa divisi da un tavolo lungo cinque metri. Al centro della telefonata fa sapere l'Eliseo c'è sempre la de-escalation del conflitto ai confini dell'Ucraina. Ieri sera il capo dell'Eliseo ha parlato a lungo con l'omologo Zelensky. "Noi siamo lo scudo dell'Europa contro l'esercito russo. Difendeteci o faremo da soli", ha detto all'Occidente il presidente ucraino Zelensky ieri nel suo intervento alla conferenza di Monaco. "Le sanzioni servono prima e non dopo l'attacco", ha aggiunto chiedendo un incontro con Putin.

La casa Bianca rende noto che il presidente Joe Biden ha convocato per oggi una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale sulla crisi. Secondo il presidente dem, informato dal suo staff d'intelligence "la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l'Ucraina in qualsiasi momento".