Modica, al Teatro Garibaldi "Lectio magistralis" del Maestro Uto Ughi per gli studenti del Liceo Musicale

Un evento speciale al Teatro Garibaldi di Modica: l'incontro tra il Maestro Uto Ughi e il Maestro Francesco Nicolosi con tutti gli alunni del Liceo Musicale Statale “Verga” di Modica. L’incontro ha permesso agli studenti di partecipare alla Lectio Magistralis di Uto Ughi, vera e propria leggenda vivente in campo artistico, musicista tra i massimi virtuosi del violino a livello mondiale, il quale, accompagnato al pianoforte dal Maestro Francesco Nicolosi, si è rivolto al numeroso pubblico di studenti dapprima eseguendo frammenti di brani per violino e pianoforte e successivamente dialogando con gli stessi studenti, rispondendo alle domande poste da questi ultimi.

Alla presenza di tutti gli studenti delle dieci classi del Liceo Musicale, del Dirigente Scolastico dell’Istituto, Alberto Moltisanti, della Referente del Liceo Musicale, Loredana Vernuccio, del Responsabile del Progetto POF e Masterclass “Incontro con il Maestro”, Santo Piccione, e di tutti gli altri Docenti intervenuti, il Maestro Uto Ughi, eseguendo alcuni brani con il Suo Violino, un Guarneri del Gesù del 1744, in Duo con il Maestro Francesco Nicolosi, al Pianoforte, ha incantato tutti i partecipanti.

Il dirigente Moltisanti ha sottolineato come il Liceo Musicale di Modica sia stato tra i primi dieci Licei, in tutta Italia, ad essere stato istituito con la cosiddetta riforma Gelmini nel 2010 ed annovera complessivamente circa 25 anni di attività musicale (dodici anni dall’istituzione ordinamentale del Liceo Musicale stesso e oltre dieci anni di sperimentazione svolta nel precedente Istituto Magistrale, poi Liceo Pedagogico-Musicale “Verga”); ciò rivela una profonda attenzione all’ambito culturale musicale e pone il Liceo Musicale “Verga” di Modica stesso tra i migliori Licei Musicali d’Italia, “quasi un Conservatorio di musica”, anche per aver garantito il successo formativo degli studenti, giacché molti alunni hanno proseguito e continuano gli studi musicali in molti Conservatori di Stato italiani ed esteri nonché per le strutture tecnologiche avanzate, laboratori, sala registrazione, sala regia ed attrezzature musicali.