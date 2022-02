Migranti, decalogo Lega? Palazzotto (Leu): vergognosamente razzista

"L'interpellanza presentata da due consiglieri legisti al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino è vergognosamente razzista". Lo dice il deputato siciliano di LeU

Erasmo Palazzotto. "Chiedere che venga affisso, per le strade della città, un decalogo comportamentale rivolto alle persone migranti, che considerano la causa della scarsa sicurezza nel centro storico e del suo degrado è un richiamo esplicito ad una drammatica stagione della storia che pensavamo superata. Mi unisco all'indignazione espressa dall'ANPI di Caltanissetta e invito i consiglieri della Lega a stracciare questa vergognosa interpellanza ed a porgere le loro scuse alla comunità migrante che vive nella provincia nissena e che esattamente come i cittadini di origine italiana prova quotidianamente a fare i conti con le difficoltà di un territorio in cui il degrado e l'insicurezza sono prodotti dalle mafie e dalla corruzione.

Questioni più serie di cui sarebbe più utile si dovrebbe occupare anche la classe politica locale".