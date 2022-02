Covid in Italia, 42.081 nuovi casi e 141 decessi

Sono 42.081 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 141 morti. In totale le vittime salgono a 152.989 mentre i casi totali sono 12.469.975.

Sono 372.776 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia e il tasso di positività è all'11,3%. Sale così a 184.146.508 il totale dei tamponi effettuati. Sono 13.284 i ricoverati con sintomi Covid (-103) e 934 i ricoverati in terapia intensiva (-19). In totale sono 10.968.639 i dimessi/guariti (+63.492).