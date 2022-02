Ponte Corleone a Palermo, Figuccia (Lega): 2 bretelle con intervento dell'Esercito

"Realizzare le due bretelle laterali con il supporto dell'Esercito". È quanto afferma in una nota il parlamentare regionale della Lega Vincenzo Figuccia che prosegue:

"Il Genio pontiere dell'esercito ha in sé le professionalità per realizzare sui supporti già esistenti, due carreggiate laterali di circa settanta metri che potrebbero consentire al traffico veicolare di scorrere con maggiore fluidità e al tempo stesso di intervenire sul fatidico ponte centrale che da troppo tempo richiede una messa in sicurezza. Si supererebbe l'annosa difficoltà di un vero e proprio tappo sulla circonvallazione che sta facendo impazzire i palermitani che quotidianamente vi si imbattono per ore e ore. Una soluzione tampone - conclude - che certamente con l'impiego di poche risorse, può essere immediata, fattiva e risolutiva".