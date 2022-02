Modica, quei cavi elettrici che "offendono" le facciate restaurate dei palazzi barocchi

I palazzi storici di Modica riprendono vita man mano che vengono “svelate” le facciate dopo i restauri che si stanno eseguendo numerosi grazie, soprattutto, agli incentivi legati ai cosìddetti “bonus”. Ma allo sguardo compiaciuto del passante si rivela anche, ora in maniera più evidente, una sorta di selva di cavi che risaltano ancora di più in quanto non sono più oscurate dal grigiore dei vecchi intonaci. Una “ferita” che colpisce, purtroppo, non solo la città di Modica e il suo centro storico. C’è chi ha preso a cuore il problema e sollecita le istituzioni ad adottare provvedimenti che tutelino il decoro dei centri storici. E’ un gruppo libero pensante: si definiscono così i promotori di “Modica Immaginando il Futuro”.

“L’avvio dei cantieri per il rifacimento delle facciate nel centro storico – affermano gli appartenenti al gruppo – lasciava presagire che, finalmente, anche a Modica si cominciasse ad interrare i cavi elettrici, sempre più invasivi sotto i balconi o sulle austere facciate dei palazzi barocchi: visioni poco piacevoli per una città a vocazione turistica. E c’è anche da considerare – proseguono – l’aspetto sanitario in quanto si discute ancora se questi cavi possano essere causa di inquinamento elettromagnetico. In effetti sarebbe stato utile e lungimirante utilizzare i vari “bonus” o i fondi del PNRR per tutelare la bellezza dei centri storici”.

Il problema riguarda, ovviamente, l’intero Val di Noto dove si registrano già segnalazioni alla magistratura in riferimento a lavori Enel particolarmente invasivi. Della vicenda è stata investita anche la Soprintendenza a proposito di un palazzo storico di Ispica sulla cui facciata l’Enel avrebbe collocato nuovi cavi elettrici.

Il gruppo “Modica Immaginando il Futuro” lancia un appello a chi ha a cuore la tutela dei centri storici affinchè si crei una civile mobilitazione e si coinvolgano le istituzioni in questa battaglia a difesa della bellezza e del decoro.

Concetto Iozzia