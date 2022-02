Calcio di Promozione, il Frigintini spreca troppo e l'Avola porta via un punto dal "Pietro Scollo"

Primo pareggio casalingo della stagione senza reti per il Frigintini in Promozione. E’ stata la formazione ospite del Città di Avola ad interrompere la serie di successi casalinghi al "Pietro Scollo" ai ragazzi di mister Di Rosa, che in questo modo perdono una ghiotta occasione per scavalcare lo Sporting Eubea e conquistare il quinto posto in classifica generale. Uno zero a zero che sta stretto al Frigintini che, comunque, deve prendersela solo con se stesso per le occasioni fallite nel corso del primo tempo: cinque palle-gol non sfruttate. La prima al 2’ quando un cross di Sella trova Noukri liberissimo in area e solo davanti al portiere ospite, il n.10 locale tira di prima intenzione ma la mira non è precisa e il pallone si perde sul fondo a fil di palo alla sinistra del portiere ospite. Al 5’ è Galfo a vedersi negato il gol dal numero uno ospite. Al 26’ è Sella a calciare nello specchio della porta ed ancora una volta il portiere ospite respinge. Al 35’ è Damiano Occhipinti a farsi vedere in area di rigore ospite, ma l’estremo difensore si salva in calcio d’angolo. 38’ la più nitida palla-gol ancora con Sella che a quattro metri dalla porta avversaria manda alto di testa. Secondo tempo avaro di emozioni e di occasioni. Parte bene il Frigintini, ma la retroguardia ospite non lascia spazi. Primo pericolo per il Frigintini al 29’ quando Novello su punizione dal limite calcia in porta, ma il pallone termina di poco fuori alla sinistra di La Licata. Città di Avola che tenta in contropiede di sorprendere Pianese e compagni senza riuscirci, mentre un tiro di Iemmolo (37’) dalla distanza crea apprensione ai difensori ospiti. Poi in chiusura (46’) Sella su punizione dal limite sfiora il palo alla sinistra della porta difesa da Loreto.