Viabilità in Sicilia, riaperto svincolo di Caltanissetta: da A19 immette sulla SS 640

E' stato riaperto oggi lo svincolo di Caltanissetta che dalla A19 immette il traffico sulla SS 640 per Caltanissetta e Agrigento. "Quando sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture, nel 2019, mancavano ancora 27 km, il cantiere era fermo e tra Anas, General Contractor e imprese non c'era praticamente nemmeno la più elementare forma di dialogo", afferma il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri. "Il lavoro costante - aggiunge - per portare a termine quest'opera è sotto gli occhi di tutti. Mentre c'era chi minacciava blocchi e rescissioni, l'interesse del governo e di Anas è stato esclusivamente quello di consegnare l'opera al territorio e mettere fine si disagi. Con l'apertura dello svincolo, in seguito alle demolizioni della vecchia ss 640, dalla A19 fino all'ingresso in città è tutta nuova SS 640 e i chilometri rimasti sono solo 4, ovvero quelli della galleria Caltanissetta", Il 24 febbraio intanto sarà aperto al traffico il bypass che evita l'interruzione della galleria che migliorerà anche la viabilità per e da Agrigento.