Mondiali, dal 2 marzo in vendita i biglietti di Italia - Macedonia che si gioca a Palermo

Dalle ore 12 di mercoledì 2 marzo, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, nei punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it, sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Macedonia del Nord.

La partita, valida per i Playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, è in programma giovedì 24 marzo (ore 20,45) nello stadio 'Renzo Barbera' di Palermo.

La vendita libera scatterà alle ore 12 di venerdì 4 marzo. Per chiamare a raccolta i tifosi degli azzurri per un match così importante, la Figc ha deciso di mettere in vendita i biglietti a prezzi popolari (si va dai 10 euro per le curve ai 60 per la Tribuna centrale), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65.