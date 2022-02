Palermo, sassaiola contro un treno a Brancaccio: nessun ferito

Nuovo lancio di pietre nei confronti di un mezzo pubblico a Palermo. Nel tardo pomeriggio un treno diretto alla Stazione Centrale che come di consueto aveva rallentato una volta arrivato alla stazione di Brancaccio, è stato oggetto di una violenta sassaiola che ha comportato anche la rottura di due finestrini. Il convoglio era in movimento e pieno di passeggeri, tanto spavento ma per fortuna nessun ferito. La polizia è giunta sul posto, chiamata dal personale delle Ferrovie dello Stato, e sta verificando se le videocamere di sorveglianza possono essere d'aiuto per identificare gli autori del gesto. Si tratta soltanto dell'ennesimo episodio analogo. Poco meno di un anno fa, sempre a Brancaccio, una pietra aveva colpito un tram dell'Amat e aveva infranto il parabrezza, causando l'interruzione del servizio.