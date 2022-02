Scoperti a Pachino nove 'furbetti' del Reddito di cittadinanza

Continuano i controlli della Compagnia Carabinieri di Noto nei confronti dei “furbetti” del reddito di cittadinanza. Dopo i controlli effettuati nella zona montana-iblea, nei quali era stata accertata l’indebita percezione del beneficio da parte di circa il 30% dei richiedenti, questa volta ad essere scoperti dai Carabinieri della Stazione di Pachino, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa, sono stati nove soggetti, tutti italiani e residenti a Pachino. I militari dell’Arma, dopo aver incrociato i dati dei fruitori, hanno verificato che questi, attestando residenze fittizie in case inesistenti, redditi quasi azzerati e finti contratti di energia elettrica, ricevevano indebitamente il contributo.

I nove cittadini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siracusa per false dichiarazioni e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con la richiesta di immediata sospensione del beneficio non dovuto. Gli specifici controlli continueranno anche negli altri comuni della provincia aretusea.