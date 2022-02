La Polfer rintraccia 7 minori stranieri tra Palermo e Messina

Una persona arrestata ed una indagata, 3.178 persone controllate, 51 treni presenziati, 40 veicoli ispezionati e 325 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo nella settimana dal 14 al 20 febbraio 2022 dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

Sette i minori stranieri rintracciati, di cui 6 a Palermo e uno a Messina, che si erano arbitrariamente allontanati dalle strutture di accoglienza cui erano stati affidati e che sono stati riaffidati a diverse comunità siciliane.

I servizi di controllo del territorio di competenza sono stati potenziati attraverso la predisposizione di una giornata “Rail Safe Day”, la seconda dell’anno, per la prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario nel corso della quale gli agenti della Polfer di Trapani hanno elevato una contravvenzione ad uno studente minorenne sorpreso ad attraversare imprudentemente i binari.

Casome sempre non è mancato l’impegno nelle scuole. Nella scorsa settimana operatori della Polfer di Caltanissetta e di Palermo, nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, hanno incontrato gli alunni delle terze medie dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Vallelunga Pratameno (CL). I ragazzi, attraverso slide, filmati e giochi hanno potuto conoscere i pericoli più o meno noti dell’ambiente ferroviario ed apprendere come muoversi in sicurezza in stazione, a bordo treno e nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria.

A Palermo gli agenti della Polfer hanno ritrovato e restituito ad una viaggiatrice una borsa contenente documentazione sanitaria dimenticata su una panchina della stazione centrale del capoluogo.