Amministrative in Sicilia, Figuccia (Lega): sì all'election day

"Rilanciamo la proposta del nostro leader Matteo Salvini e del Sottosegretario all'Interno per chiedere che anche in Sicilia si proceda all'accorpamento del voto referendario sulla giustizia con il primo turno delle amministrative". A dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all'Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo che prosegue:

"tantissimi cittadini della provincia da Altavilla Milicia, Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, passando per Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalù, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Ficarazzi, Gangi, Giardinello, Isnello, Mezzojuso, fino a Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Prizzi, San Cipirello, Santa Flavia, Trappeto, Valledolmo e lo stesso capoluogo, andranno al voto nella ormai prossima primavera e per questo sarebbe ragionevole realizzare un Election Day che risponderebbe con efficacia alle esigenze di questo tempo. L'imperativo resta dare la parola e cittadini che sia sulla giustizia che sul post Orlando, scalpitano per dire la propria nel segno della discontinuità e della voglia di riscattare l'onore che Palermo merita".