Percettori del Reddito di cittadinanza in servizio al Comune di Floridia

Stamattina,i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, hanno ufficialmente preso servizio al Comune di Floridia. Lo rende noto il sindaco Marco Carianni.

"I progetti, che dovranno seguire, sono diversi e tutti collegati alle loro attitudini personali - dice il primo cittadino - Immediatamente, una squadra, è stata mandata dentro la villa Comunale per iniziare le attività di pulizia straordinaria; un’altra aiuterà i nostri vigili urbani davanti le scuole, per favorire gli attraversamenti dei nostri ragazzi e la viabilità in prossimità degli istituti comprensivi; un’altra ancora si occuperà di fare delle commissioni a favore dei più anziani e, in fine, un’altra si occuperà di fare la manutenzione generale degli spazi pubblici. Il raggiungimento di questo traguardo, è il frutto del grande lavoro fatto dai nostri uffici e dall’assessore Marieve Paparella".