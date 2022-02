Noto, due furti nella notte: denunciato un 25enne e complice ricercato

N ella n otte tra il 4 e 5 febbraio scorso, due individui in sella ad uno scooter hanno perpetrato in successione due furti in danno di due diversi esercizi commerciali agendo di notte tra le 23.30 e le 2.

In particolare, i due ladri hanno asportato il registratore di cassa di un bar panineria e, successivamente, alle 2.20 si sono impossessati di 16 orologi e due collane in oro e perle frantumando, con una grossa mazza, la vetrina di una gioielleria sita nel centro storico netino.

A seguito di una celere attività investigativa che si è avvalsa anche del sistema di videosorveglianza, gli agenti del Commissariato di Noto, sono riusciti a rintracciare e a denunciare per furto aggravato e continuato un giovane di 25 anni.

Sono in corso ulteriori indagini per individuare il complice ed assicurarlo alla giustizia.